Scuola, “Ancora non siamo alla normalità” IL VIDEO

Primo giorno a scuola anche per Cesenatico. Qualche incognita c’è, impossibile pensare al contrario, visto che per la prima volta si torna a scuola in un contesto di “guardia alzata”. Le insegnanti e il personale Ata sono fiduciosi e pronte al rispetto dei protocolli. I genitori sono sereni. Il primo giorno di scuola, soprattutto per chi varca per la prima volta la porta su cui sventola la bandiera italiana, è sempre un momento toccante con o senza mascherina.

“Non so cosa aspettarmi sinceramente – ha detto un padre – spero che vada tutto bene”. “Si capisce che non siamo ancora in una situazione di totale normalità – ha aggiunto un altro – ma ci si adatta. Non sono preoccupato per il potenziale contagio – ha aggiunto un altro – sono più in pensiero per l’organizzazione generale. Mi auguro reazioni commisurate al caso che si affronta”.