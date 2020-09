La colonia Agip diventa scuola superiore

Sedici classi dell’istituto superiore Leonardo da Vinci si trasferiranno alla colonia Agip. Così per far fronte all’emergenza Coronavirus e al distanziamento sociale, la scuola ha deciso di trasferire diverse classi che al momento effettuano di settimana in settimana didattica in presenza e a distanza. In questo modo la didattica diventerà completamente in presenza dalla fine di ottobre.

Le altre classi invece rimarranno nei due istituti superiori: uno in viale Carducci, l’altro in viale Dei Mille.

In questi giorni sono infatti partiti i lavori di adeguamento di alcuni locali della colonia Agip – che diventerà scuola fino alla fine di aprile 2021. In particolare i lavori riguardano gli impianti di riscaldamento e le divisioni degli spazi.