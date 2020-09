La Prefettura cerca albergo per 60 migranti in quarantena

Una struttura per accogliere fino a 60 migranti positivi al Covid. La Prefettura di Forlì Cesena ha pubblicato un bando per chi fosse interessato. Lo si trova a questo link. Lo scopo, secondo la Prefettura è garantire adeguate modalità di isolamento sanitario o di quarantena con sorveglianza attiva nei riguardi delle persone soccorse in mare ovvero giunte sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi e dei migranti giunti nel territorio nazionale attraverso le frontiere terrestri. Pertanto, si rende necessario individuare idonee strutture come alberghi o altri beni immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità a Forlì Cesena. Obiettivo adibirne i locali ad alloggi in osservanza delle misure governative di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid 19, per un numero complessivo pari a 60 posti fino al 15 ottobre 2020.

A tal fine, nel rispetto di principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, si intende individuare tramite procedura comparativa uno o più operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per le procedure di affidamento e che abbiano la disponibilità di strutture nel territorio della provincia di Forlì- Cesena

Il periodo di interesse va dal 26 settembre al 15 ottobre salvo eventuali ulteriori esigenze che possono determinare l’esigenza di proroga. L’operatore che intende partecipare alla presente procedura può assicurare la copertura di un

numero inferiore di posti. Il servizio di accoglienza riguarderà migranti, i quali, per varie ragioni ed in osservanza delle misure governative di contenimento e contrasto alla diffusione di COVID-19, debbano trascorrere il prescritto periodo di isolamento obbligatorio.

Il termine di ricezione delle istanze di partecipazione è il 25 settembre 2020 alle ore 12.