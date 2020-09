Tassa del suolo pubblico azzerata. Ecco da quando

Il Sindaco Gozzoli e gli assessori hanno approvato nella giunta di questa mattina la delibera che stabilisce come l’esenzione al pagamento della Cosap verrà estesa anche alle concessioni permanenti. A non dover pagare la tassa per l’occupazione del suolo pubblico dunque saranno attività con chioschi fissi, ambulanti e spettacoli viaggianti. Un Decreto Legge aveva già esentato le concessioni temporanee e quelle delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. A Cesenatico dunque, nel periodo dal 1 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 nessuna attività commerciale pagherà la Cosap, un risultato straordinario in questa fase di ripartenza.

Il Decreto Legge n.34/100 aveva esentato concessioni temporanee e quelle per la somministrazione di cibi e bevande, l’Amministrazione aveva rimandato al 30 settembre 2020 le scadenze per le attività rimaste fuori dal decreto, lavorando senza sosta per poter arrivare a estendere a tutti l’esenzione. La manovra della Giunta integra così le misure statali e va a coprire non solo il periodo del lockdown ma anche i mesi estivi in cui l’estate di Cesenatico è ripartita con buoni risultati. Un aiuto concreto per tutto il territorio, un provvedimento al servizio dei cittadini e della collettività.

L’esenzione non riguarderà le occupazioni effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle di telefonia mobile, i cantieri edili e stradali. La misura inoltre non riguarda gli extra canoni previsti dai bandi per il rinnovo delle concessioni, per cui comunque potranno essere previste delle rateizzazioni.

“Abbiamo approvato – ha dichiarato il sindaco Matteo Gozzoliquesta delibera a sostegno delle attività commerciali perché abbiamo ritenuto giusto estendere l’esenzione anche a quelle categorie che non erano rientrate nel provvedimento statale. In questa stagione così difficile anche le concessioni permanenti necessitavano di un aiuto: chioschi fissi, mercati ambulanti e spettacoli viaggianti.L’impegno economico da parte del Comune è importante, ma non ci troviamo davanti a una spesa bensì a un investimento: le nostre attività sono una delle anime di Cesenatico e stiamo cercando di sostenerle giorno dopo giorno».