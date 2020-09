Una mini-crociera per ringraziare gli operatori della casa di riposo

Un regalo davvero gradito per gli operatori della Casa Residenza per Anziani di Cesenatico. Grazie alla generosità di alcune realtà del territorio, che hanno voluto ringraziare questi “angeli” per tutto quello che hanno fatto in questo periodo di emergenza per i nostri nonni, lo staff paramedico della struttura di via Magrini è stato ospitato, per una sera, sulla motonave New Ghibli.

Per loro una mini-crociera nel segno della tradizione offerta dai Cantieri Navali Boschetti, Gaspari e Marconi. Dai Rimessaggi Nautici Fanesi e Righetti, dalla Cooperativa Casa del Pescatore e dalle imbarcazioni Barbaro, Vikingo, Gomada e Nonno Lugaro. Tra i donatori anche la “New Onofri” (commercio pesce), Boni Motori Marini e Ricci Forniture Nautiche. Il tutto sotto l’organizzazione di Denis (Meccanica Service) che si è occupato dell’organizzazione logistica dell’iniziativa.