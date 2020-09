Lo skatepark è in cerca di un nome e di un logo

Le ruote ancora devono iniziare a correre veloci all’interno della Bowl, ma l’energia positiva del nuovo Skatepark comincia a circolare in tutta la città. Il Comune di Cesenatico ha indetto un bando di concorso riservato a giovani creativi, dai 12 ai 26 anni, residenti in città per trovare un nome e un simbolo ufficiale identificativo del nuovo Skatepark che sta per nascere all’interno del Parco di Levante. Nasce così l’opportunità per i giovani del territorio di scrivere e disegnare, letteralmente, un pezzo di storia di Cesenatico legando un’idea creativa a una struttura che entrerà a far parte del tessuto sociale e sportivo della cittadinanza. Al progetto che si aggiudicherà la vittoria verrà anche consegnato un premio in denaro di 200 euro con la consegna in occasione della conferenza stampa per la presentazione del nuovo impianto. Il tempo a disposizione sarà di un mese e a decretare il progetto vincitore sarà una commissione composta dal sindaco Matteo Gozzoli, dall’assessore Valentina Montalti e dell’assessore Gaia Morara.

Il logo potrà essere composto di parole e immagini in qualsiasi combinazione e dovrà contenere il nome proposto per l’impianto: il progetto vincitore sarà utilizzato per identificare l’impianto, sia per mezzo di segnaletica, di materiale cartaceo e con la comunicazione social e web. I giovani potranno partecipare singolarmente o in gruppi di lavoro, a questo link è disponibile il bando.