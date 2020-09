Cesenatico ha ospitato 180 Angeli d’Amare

Si è concluso in questi giorni il progetto “Angeli d’Amare” con cui il Comune di Cesenatico, insieme all’Associazione Albergatori e alla Cooperativa Stabilimenti Balneari, ha previsto accoglienza gratuita per medici e operatori sanitari che nei mesi scorsi hanno fronteggiato con professionalità e coraggio la durissima emergenza sanitaria. È stato un grande successo, sia nei numeri che nello spirito, questa iniziativa di turismo etico vissuto con partecipazione da tutte le componenti della comunità cesenaticense. I soggiorni offerti sono stati 180 per un massimo di 7 giorni nel periodo compreso tra l’ultima settimana di giugno e la seconda settimana di settembre. Le persone ospitate sono state in totale 367 con diverse accompagnatori paganti che hanno accompagnato i propri cari.

Il progetto è stato reso possibile dalla collaborazione di 24 strutture alberghiere che hanno offerto una o più camere per uno o più periodi di soggiorno e anche al servizio di spiaggia gratuito ottenuto grazie alla disponibilità degli stabilimenti balnerari. I ringraziamenti delle persone ospitate sono state numerose e sentite, un grande attestato di stima per Cesenatico in questi mesi di ripartenza: l’accoglienza e il calore romagnoli non sono mancate, nonostante un’estate mai vissuta prima. Da sottolineare come l’iniziativa abbia portato a Cesenatico anche molte persone che ancora non la conoscevano e che ne sono rimaste affascinate: un piccolo seme piantato in questa stagione così difficile.

Le parole del Sindaco Matteo Gozzoli e dell’Assessore Gaia Morara

«Cesenatico ha un tratto distintivo che la rende riconoscibile nel panorama turistico: è una città accogliente. Lo è nei piccoli gesti e nei momenti quotidiani e lo è anche in situazioni straordinarie come questa estate arrivata dopo il durissimo lockdown. Ringrazio tutti i medici e gli operatori sanitari che ci hanno scelto, è stato un onore averli qui», le parole del Sindaco Gozzoli.

«Innanzitutto voglio elogiare la grande disponibilità dell’Associazione Albergatori e della Cooperativa Stabilimenti Balneari che sono stati l’entusiasmo e il carburante di questa iniziativa coordinata poi in maniera impeccabile dall’Ufficio Turismo. Cesenatico sceglie sempre il turismo etico, e lo fa con gesti concreti e tangibili», il commento dell’Assessore Gaia Morara.