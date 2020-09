In quarantena a 18 anni il giorno del voto: il primato di Leonardo

Un compleanno tutto particolare per Leonardo Angelini. Domani (domenica 20 settembre) compie 18 anni e – per lui appassionato di politica – sarebbe stata una doppietta da non dimenticare: diventa maggiorenne e sarebbe potuto andare alle urne per la prima volta.

Ma non sarà così: infatti da martedì 15 settembre Leonardo è chiuso nella sua camera da letto. In quarantena, a causa del Covid-19. E – anche con un po’ di amaro in bocca – sarà il più giovane elettore, emiliano romagnolo, in quarantena a votare nella sua camera da letto. “Ho chiesto agli uffici preposti del Comune di Cesenatico di esprimere il mio voto a domicilio a causa della quarantena – spiega Leonardo – Mi hanno assicurato che si organizzeranno e mi porteranno a domicilio la mia scheda…”.

Leonardo è in quarantena perchè insieme ad altri 11 compagni di classe del liceo Ilaria Alpi di Cesena ha partecipato a una festa venerdì 11 settembre e una ragazza è risultata positiva al Covid-19. “Il primo tampone è negativo, ma devo rimanere in isolamento fino al prossimo tampone che mi verrà effettuato la prossima settimana. Non ho nessun sintomo e sto bene”, spiega Leonardo. Da qui il voto la richiesta del voto a domicilio, importante per lui che è appassionato di storia contemporanea e politica: “Quest’estate alcuni miei amici, che conoscono la mia passione, mi hanno chiesto le ragioni del sì e le ragioni del del no di questo referendum – racconta Leonardo – Mi ha fatto piacere che abbiano chiesto a me un’informazione che ho dato in modo imparziale”.

Ma come sta passando la quarantena il 18enne di Cesenatico? “Guardo serie tv e film su Netflix e partite di tennis su Sky – racconta Leonardo – Poi in famiglia ci siamo organizzati per il mio isolamento: ho il bagno tutto per me e i miei genitori mi portano il pranzo e la cena alla porta della camera, per poi igienizzare tutto. Mi sembra di essere tornato in pieno lockdown, quando non ero in isolamento ma ero obbligato a rimanere in casa”.