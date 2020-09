Uomo di Cesenatico travolge pedone sulla via Emilia

Un uomo di Cesenatico è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente che si è verificato ieri mattina all’alba sulla via Emilia a Forlì davanti allo stabilimento Electrolux.

L’uomo, mentre procedeva al volante della sua Honda Crv in direzione Faenza, ha travolto un 44enne che, a piedi, stava attraversando viale Bologna. L’impatto è stato violentissimo.

Soccorso con un codice di massima gravità, il 44enne – dipendente dell’Electrolux – è stato portato all’ospedale “Morgagni” di Forlì e da qui subito al “Bufalini” di Cesena, dove si trova ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata.

Sul posto i soccorritori del 118 e la Polizia Stradale. L’attraversamento della strada, secondo i primi accertamenti, non sarebbe avvenuto sulle strisce pedonali. Il conducente di Cesenatico è risultato negativo ai test su alcol e droghe.

L’episodio ha causato la forte reazione delle sigle sindacali dei metalmeccanici di Cgil, Cisl e Uil: “Da tempo le Rsu e le organizzazioni sindacali avevano segnalato al Comune e all’azienda le criticità nella viabilità all’ingresso dello stabilimento: il semaforo malfunzionante, la scarsa illuminazione e la presenza costante di camion creano in continuazione situazioni di pericolo per l’ingresso dei lavoratori in azienda. Non si può correre il rischio di farsi male per andare a lavorare, è necessario un intervento urgente che risolva il problema della viabilità in quel punto della via Emilia e che renda sicuro l’accesso in fabbrica per i lavoratori”.