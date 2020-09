Oggi e domani si torna alle urne, le regole per un voto sicuro

Oggi e domani a Cesenatico, dopo la tornata elettorale delle Regionali dello scorso gennaio, si torna alle urne per votare il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. In altre parti d’Italia si vota anche per il rinnovo di sette Consigli regionali e di circa mille Comuni.

Oggi seggi aperti dalle 7 alle 23, domani dalle 7 alle 15.

Si tratta delle prime elezioni dopo il Covid e dunque ci sarà grande attenzione verso la sicurezza con l’applicazione rigorosa di tutti i protocolli sanitari.

Tra le misure previste gli ingressi contingentati ai seggi, percorsi distinti di entrata e di uscita, distanziamento tra i componenti del seggio, disposizione delle cabine elettorali che tengono conto dello spazio disponibile e delle necessità di movimento. E, ovviamente, uso obbligatorio della mascherina da parte di chiunque.

Non andare al seggio con temperatura superiore ai 37,5°

E’ la prima regola basilare: non andare a votare se si ha una temperatura superiore a 37,5°. Il suo rispetto è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore visto che ai seggi non è prevista la misurazione corporea della febbre. Non bisogna andare a votare anche se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni o si è stati in contatto con persone risultate positive. Ricordiamo che è prevista la possibilità del voto a domicilio.

Mascherina obbligatoria per tutti

Per accedere al seggio elettorale è obbligatorio indossare la mascherina. Una regola che vale non solo per gli elettori ma per chiunque abbia diritto a entrare, come a esempio i rappresentanti di lista. Per evitare gli assembramenti nei seggi con più sezioni elettorali si attenderà il proprio turno per votare in spazi esterni alla struttura.

Al momento dell’ingresso al seggio si dovrà igienizzare le mani con il gel che si troverà vicino alla porta. L’elettore, una volta che si è avvicinato agli scrutatori per l’identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, dovrà di nuovo igienizzarsi le mani.

Distanze di sicurezza dagli scrutatori

Durante la procedura di voto si deve rispettare il distanziamento dai componenti del seggio (almeno un metro) con una distanza maggiore nel momento in cui bisognerà rimuovere la mascherina per il riconoscimento.

Dopo aver votato e ripiegato la scheda elettorale, spetterà all’elettore inserirla nell’urna. Una volta completata l’operazione di voto è consigliato igienizzarsi (per la terza volta) le mani.