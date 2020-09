Da una prima rilevazione dei risultati il referendum costituzionale segna la vittoria del Sì, in vantaggio con il 66,7%, mentre per il No avrebbe votato il 33,3% a livello nazionale.

Numeri leggermente diversi in Emilia Romagna dove le prime proiezioni danno in vantaggio il Sì con il 70,76%, il No con il 29,24%.

Nella Provincia di Forlì-Cesena il Sì sta vincendo con un 70,63%, mentre il No si ferma al 29,37%.