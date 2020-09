Verde pubblico, “Al via intervento senza precedenti”

All’interno della manovra inoltre sono presenti 26mila euro da destinare alla sanificazione di ambienti ed edifici in questi mesi di ripartenza. “Siamo davanti un intervento davvero importante per il verde pubblico di Cesenatico, un impegno mai visto – ha spiegato il sindaco – in città per quanto riguarda la capillarità di potature, abbattimenti e nuove piantumazioni. Anche questo è un segnale di ripartenza per noi, il nostro verde è sempre una priorità e siamo convinti che questo intervento possa essere di grande impatto sulla città. Ringrazio, come sempre, Cesenatico Servizi per la disponibilità e il grande impegno”, le parole del Sindaco Matteo Gozzoli.

“Abbiamo elaborato, insieme a Cesenatico Servizi e ai tecnici comunali, un piano strutturato e diffuso per intervenire sul verde di Cesenatico. Ogni singolo intervento è pensato e ragionato per migliorare la qualità del nostro verde pubblico che trarrà sicuramente giovamento da l’opera che è stata pianificata”, il commento dell’Assessore Montalti.

“Dovere di Cesenatico Servizi è cercare di essere efficiente ed efficace nell’utilizzo delle risorse che mette a disposizione l’Ente. Con l’approccio, ancora in fase di perfezionamento, di un attento controllo di gestione si riesce a monitorare l’andamento economico e quindi a poter incidere maggiormente nell’utilizzo delle risorse. Il potenziamento degli interventi sul verde pubblico è una risposta decisa su un di aspetto molto delicato”, il commento di Jacopo Agostini