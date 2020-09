La gioia del M5S: “Senza di noi tutto questo non sarebbe successo”

È l’ora dei brindisi per il Movimento 5 Stelle di Cesenatico che, in una nota, esprime “soddisfazione” per il risultato raggiunto al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari.

Una vittoria netta, come si evince dal 70,87% dei SI’ ottenuti nel comune di Cesenatico contro il 29,13% dei NO. In pratica, ben 7699 cittadini si sono espressi contro il taglio dei parlamentari contro i 3165 che invece avrebbero voluto mantenere inalterati i numeri del Parlamento.

I pentastellati locali gioiscono soprattutto in considerazione “dell’ottima affluenza alle urne e della percentuale di oltre il 70% della preferenza sul SI che – ricordano – porterà al taglio di 345 poltrone e privilegi”. Inevitabile la chiosa finale: “Senza il MoVimento 5 Stelle tutto questo non sarebbe mai successo”.