Moria di pesci, ecco la spiegazione

Distese di granchi morti a riva e di altri pesci da fondo. La zona dove sono stati avvistati in maggior presenza è a ridosso del canalino di Zadina, ma non solo. Sembrano per lo più pesci da fondo. Molti erano ancora in acqua ma senza vita, a un passo dalla riva. Le prime ipotesi che hanno iniziato a circolare in rete sono quelle che riguardano l’anossia. Si tratta della diminuzione o della mancanza di ossigeno. Un’ipotesi che ha fatto pensare ad un altro caso avvistato da molti lungo il canale della città. Lì infatti non è stato difficile avvistare piccoli banchi di pesci salire in superficie e boccheggiare controcorrente.

Quella dell’anossia è una tesi che circola da una settimana tra qualche pescatore che ha notato strani movimenti in acqua. A circa 10 miglia dalla coste avevano avvistato alcuni ricci di mare, le loffe, salire in superficie. Di solito, a detta dei lupi di mare, lo fanno per mancanza di ossigeno. A far da corredo l’assenza di pesci.