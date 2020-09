Viale Carducci diventa ancora più luminoso

Sono iniziati in questi giorni i lavori per implementare l’integrazione e il potenziamento degli impianti di pubblica illuminazione in viale Carducci, dal porto canale fino a viale Venezia. L’intervento prevede che sui pali presenti sul lungomare siano installati 120 pastorali dotati di luci a led ad alta efficienza, necessari per l’illuminazione dei marciapiedi. L’investimento complessivo è di 130.000,00 euro, somma integralmente finanziata attraverso il contributo statale assegnato al Comune di Cesenatico per incentivare nuovi interventi di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione.

La Giunta Comunale nel marzo scorso aveva approvato il progetto definitivo-esecutivo che ora è entrato nel vivo, con gli operai che sono al lavoro in questi giorni. I lavori di sostituzione dei punti luce, in collaborazione con la società CITELUM, sono iniziati a ottobre 2017 con una prima fase progettuale durante la quale sono state analizzate le informazioni rilevate dalle verifiche periodiche eseguite sugli impianti. Questo ha permesso di identificare le situazioni di non conformità allo stato funzionale e di adeguamento alla norma. In seguito è stato avviato il processo di sostituzione, riqualificazione e adeguamento normativo del sistema di pubblica illuminazione sul territorio cesenaticense.

“Questo intervento consentirà di migliorare i livelli di illuminazione dei marciapiedi e delle aree antistanti ai negozi di Viale Carducci, punto segnalati da imprese e associazioni di categoria come poco illuminati. Credo che i nuovi punti luce, artigianali e su misura, contribuiscano a rendere il nostro lungomare ancora più bello, oltre che più sicuro”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.

“Questo progetto è stato studiato per implementare l’illuminazione dei marciapiedi e rendere il viale ancora più sicuro. Con le verifiche periodiche dell’impianto di pubblica illuminazione potremo inoltre valutare le implementazioni necessarie agli impianti e seguire questo tema con cura e attenzione”, conclude l’assessore Valentina Montalti.