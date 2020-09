Zecchi (Lega): “Dalle Regionali il M5S esce a pezzi”

Un commento “democristiano” sull’esito del referendum e una stoccata rovente al Movimento 5 Stelle. Così Giulia Zecchi (Lega) nel day-after del referendum sul taglio dei parlamentari.

“La vittoria del sì al Referendum – spiega la consigliera locale del Carroccio – io non la vedo come una vittoria dei 5 Stelle, ma come una grande opportunità. Ognuno di noi è stato libero di decidere come votare, senza dare una valenza politica a questo voto, cosa che per il referendum del 2016 di Renzi non era successa”.

“Un dato certo però c’è: dalle elezioni regionali il Movimento 5 stelle ne esce con le gambe rotte e caro Conte – è la stilettata finale – tu rappresenti il movimento in pieno”.