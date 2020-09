A Ravenna un gelato per rendere omaggio a Dante e Beatrice

Il 24 settembre, per tutto il giorno, al nuovo “Puro&Bio” di via Cavour degustazione gratuita per rendere omaggio al 700° anniversario della morte del Poeta

Il 24 settembre compie il suo primo mese di attività la gelateria “Puro&Bio” di via Cavour, nel cuore della Ravenna più elegante. E Viola, la giovane artigiana del gelato che gestisce il nuovo locale, è raggiante: “La risposta dei ravennati – confessa – è stata ottima, ben oltre le nostre più rosee aspettative tanto che, dopo appena un paio di settimane, ho deciso di assumere una ragazza in più”.

Dopo un percorso decennale nel punto Puro&Bio di Cesena, Viola – a 28 anni – si ritrova a capo di un’attività tutta al femminile. Lo staff della nuova gelateria è infatti composto da ben 7 ragazze, tutte giovanissime e più che mai decise a trasformare questo punto vendita nell’angolo più dolce di Ravenna.

“Ho deciso assieme ai miei soci di rendere omaggio al 700° anniversario della morte di Dante dedicando al grande poeta alcuni gusti di gelato. Partiremo con 2 varianti: ‘Dante’ & ‘Beatrice’ e, ogni mese, prepareremo nuovi gusti ispirati ai personaggi della Divina Commedia”.

Il gusto “Dante” sarà deciso e profondo: una crema al rum “Zacapa” mantecata con mandorle caramellate, cioccolato fondente e l’immancabile foglia d’alloro, mentre “Beatrice” avrà un sapore più delicato: una crema di mascarpone guarnita da fichi caramellati di stagione.

Giovedì 24 settembre, dunque, è in programma il primo “comple-mese” della gelateria e in via Cavour si festeggerà proprio con una degustazione dei gelati al gusto di Dante&Beatrice che verranno offerti gratuitamente a tutti i clienti.