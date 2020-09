Corda tesa al parco, trappola per una signora in bici

Una corda tesa da albero ad albero in corrispondenza di un sentiero. È stata individuata al parco del Pettirosso zona Peep. Una signora in bici ne ha fatto le spese; non si aspettava quella barriera, seppur piccola, e ha fatto una caduta rovinosa. Per fortuna alcuni presenti l’hanno subito soccorsa e hanno riscontrato non avesse bisogno del 118. L’ostacolo è stato rimosso e, a detta dei presenti, si trattava di materiale elastico. Una bravata o una dimenticanza di qualche funambolo in erba?