Giuliano FISHfood eletto novità dell’estate

Qual è il target delle persone che frequentano Giuliano FISHfood?



“Dai giovanissimi agli adulti fino ad arrivare alle famiglie con bambini, ognuno qui può trovare qualcosa in sintonia con i propri gusti. Le serate dj set con temi differenti per ogni giorno della settimana: il lunedì ‘Que linda’ con musica reggaeton afro-brasilian, il mercoledì ‘fish club’ con musica pop, il sabato ‘Fluo Flowers’ con musica commerciale per finire la domenica con l’Aperibeach, il post spiaggia al gusto di pop e reggaeton, dove i nostri clienti si godevano l’ultimo pre-serata della settimana”.

E per le famiglie?



“Un menù a prova di bambino veloce, sano e buono. E per gli adulti la scelta un fishburger, polpo con patate, risotto, spiedini o fritto misto. Una valida alternativa come pausa pranzo o come cena informale con amici”.

Gli orari di apertura del locale sono dalle 12 fino a notte inoltrata. E dopo una pausa in ottobre, Giuliano FISHfood riaprirà con novità stuzzicanti: nuovo menù, nuove serate e…

Giuliano FISHfood si trova in viale Carducci 82 a Cesenatico, telefono 0547 82878.

Giuliano FISHfood lo potete trovare anche su Facebook e Instagram.