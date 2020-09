A Cesenatico resiste il trend del delivery: non solo food

L’emergenza Coronavirus e il conseguente lockdown hanno contribuito a modificare radicalmente le nostre abitudini. Mentre rimanevano aperti i negozi che garantivano lo stretto necessario, chiudevano quelle attività considerate non indispensabili e dove il contatto con i clienti poteva causare più contagi che benefici. Tra questi, in particolare, estetisti e parrucchieri.

Non si muore senza piega, tinta e unghie laccate, ma si sa che per qualcuno sono una fonte certa di buon umore. Proprio per questo è entrato nelle nostre vite un servizio che prima, soprattutto in una realtà non metropolitana come Cesenatico, non era pienamente sfruttato: il delivery. Partito con la consegna a domicilio della classica pizza o degli hamburgers, si è poi evoluto estendendosi anche ai prodotti di bellezza.

Ne sa qualcosa la titolare del negozio Moon Beauty Corner di Cesenatico, situato in via Saffi 53, che ha attivato questo servizio durante i mesi di lockdown e – mossa dal successo post-quarantena – ha deciso di continuare a proporlo alle sue clienti nonostante l’apertura regolare dell’esercizio.

Il trend del delivery (e dunque del “fai da te” domestico), infatti, non si è “spento” con la riapertura delle attività. Oltre alle consulenze online, offerte anche alle clienti del Moon Beauty Corner, chi si cimenta nel “fai da te” può trovare centinaia di video tutorial sia su You Tube che su Tik Tok per ottenere un liscio perfetto o domare un riccio ribelle.

Grazie al fai da te e alle consegne direttamente a casa si risparmiano sicuramente sia tempo che denaro, ma soprattutto nel caso in cui l’esperienza del lockdown dovesse ripetersi nessuna si farà più trovare impreparata o con la ricrescita!