Sono partiti i lavori nell’area Ex Minigolf

All’interno del progetto è prevista la sistemazione dei parcheggi esterni dell’area lungo via Abba e via Manzoni e prevede la realizzazione di un manufatto adibito ad arena spettacoli che sorgerà ad angolo tra le vie Manzoni e Milano, una sala polivalente per attività ludico-sportive, un’area barbecue, un’area gioco bimbi e la sostituzione del manufatto esistente adibito a piccola ristorazione e di superficie pari a 60 mq. L’area sia mantenuta a libera fruizione con nuovi accessi su ogni lato libero.

La riqualificazione interessa anche il verde esistente che è stato oggetto di un approfondito studio che ha visto il parere favorevole del responsabile del verde pubblico di Cesenatico Servizi, dove si prevede che le piante da abbattere per questioni di sicurezza e per instabilità siano ripiantumate nella stessa area e con un numero di essenze superiore a quella esistente.

“Dopo un lungo percorso che è andato avanti all’insegna del confronto pubblico, con anche il coinvolgimento del comitato di Zona Centro-Boschetto, sono partiti i lavori di riqualificazione di quest’area. Il progetto ha una visione completa che passa dalla sistemazione dei parcheggi fino alla cura del verde e garantirà di ridare lustro e vigore a un’area centrale della nostra città che da un po’ di tempo versa in condizioni di difficoltà. Nascerà un parco per le famiglie, per il divertimento dei bambini e per la realizzazione di importanti manifestazioni culturali e sportiva che saranno un valore aggiunto per tutta la comunità”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.

“Finalmente quest’area potrà tornare a splendere e ad essere a disposizione di tutti i cittadini. Il progetto è ben strutturato e ha grande attenzione riguardo al verde pubblico: l’obiettivo è quello di migliorare il benessere ambientale di Cesenatico, abbattendo le piante ammalorate e ripiantumandone in numero maggiore. Sarà un salto di qualità sia in termini ambientali che in termini estetici”, conclude l’assessore Valentina Montalti.