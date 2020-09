Domenica la Festa parrocchiale a Sala di Cesenatico

Da domenica prossima una nuova occasione di condivisione per tutti i fedeli. Fino all’11 di ottobre, infatti, è in programma la Festa parrocchiale a Sala di Cesenatico con tanti appuntamenti in calendario.

Si parte domenica 27 settembre (ore 11) con la messa nell’anniversario della morte di don Teo. Tra gli altri eventi in agenda ricordiamo quello del 2 ottobre (messa e presentazione del libro l’80° anniversario della morte della Seerva di Dio Angelina Pirini) e quello di sabato 3 ottobre (musica live con il gruppo The Weddingers).

Il momento clou della festa è fissato per il 4 ottobre con la Festa della Madonna del Rosario, la Santa messa, le celebrazioni degli anniversari di matrimonio (10° – 25° – 40° – 50° – 60° – 65°), i cori parrocchiali e, dalle 16.30 alle 19, le corse dei Go Kart per grandi e piccini nel piazzale della chiesa. A tutti i bimbi che partecipano sarà regalato il gelato. Dalle ore 20 accompagna la serata l’orchestra “David Pacini” e alle ore 23 l’estrazione della lotteria.

Domenica 11 ottobre, ore 16.15, si tiene infine l’evento “Insieme con gli anziani” per far festa e merenda con loro (Prenotazione: Paolucci Primo tel.0547 88646).