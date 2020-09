Scuola media, il pullman in ritardo fa infuriare i genitori

“Ogni giorno, all’uscita da scuola, i nostri figli restano per mezzora in mezzo alla strada in attesa di un pullman che arriva sempre in ritardo”.

E’ la denuncia di un gruppo di genitori di studenti della scuola media “Dante Arfelli” sempre più preoccupati per un disservizio che – giustificato dalle istituzioni scolastiche come un “caso isolato” – sta diventando in realtà una sgradevole costante.

Casus belli il pullman 4 A2 che, ogni mattina, preleva i ragazzi all’uscita da scuola in via Sozzi. La campanella, come noto, alla “Dante Arfelli” suona alle 13.30, ma il pullman arriva a scuola quasi sempre con mezzora di ritardo. Mercoledì scorso alle 13.55 e il giorno successivo alle 13.52.

Oltre all’attesa ingiustificata, ciò che preoccupa giustamente i genitori è quella finestra temporale di 25 minuti in cui dei ragazzi tra gli 11 ed i 13 anni restano in balìa di se stessi senza la tutela della scuola né quella genitoriale. Un gruppo di adolescenti che staziona in mezzo alla strada senza che nessuno si assuma la responsabilità di un controllo.

Di fronte alle proteste, l’Ufficio Scuola – dopo aver interrogato il gestore – ha dato la colpa al passaggio a livello di viale delle Nazioni che, in quell’arco temporale, è sempre chiuso. Una giustificazione che non ha convinto i genitori che – a fronte di un servizio pagato senza sconti – chiedono puntualità e più sicurezza per i loro figli.