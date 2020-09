Il sindaco nomina Jacopo Agostini nuovo assessore

Il sindaco Matteo Gozzoli ha nominato un nuovo assessore che si unisce alla Giunta Comunale: è Jacopo Agostini, di professione commercialista, che ha ricoperto il ruolo di presidente della Cesenatico Servizi fino alle dimissioni rassegnate mercoledì scorso per poter accettare la nomina. Le deleghe che il sindaco gli affida sono quella agli Affari Generali, Bilancio e programmazione finanziaria, Tributi Comunali e Demanio.

La nomina arriva dopo le dimissioni di Stefano Tappi, rassegnate il 31 luglio 2020 per motivi personali e professionali. Con questo nuovo elemento della giunta il Sindaco Gozzoli ha anche riorganizzato le deleghe della sua squadra.

Il quadro delle deleghe

Al vice sindaco Mauro Gasperini sono affidate Agricoltura e Pesca, Protezione Civile, Viabilità e mobilità sostenibile, Sicurezza dei cittadini, Messa in sicurezza del territorio, Porto, Polizia Locale e Terzo settore e volontariato; all’assessore Emanuela Pedulli sono affidate Rapporti con le società partecipate, Gestione e valorizzazione del patrimonio, Riorganizzazione della macchina comunale, Beni e attività culturali, Scuola e Formazione Professionale e risorse umane; le deleghe in capo all’assessore Valentina Montalti sono quelle dei Lavori Pubblici, Progetti e finanziamenti europei, Ambiente e Sviluppo Sostenibile e Rapporti con i comitati di zona; all’assessore Gaia Morara sono affidati Turismo, Marketing territoriale, Comunicazione, Sport e tempo libero, Coordinamento eventi, Pari opportunità e Politiche giovanili e cittadinanza attiva.

“Dopo il buon lavoro svolto in questi quattro anni come presidente di Cesenatico Servizi ho chiesto a Jacopo la disponibilità a mettere le sue competenze a servizio dell’amministrazione comunale con deleghe legate al bilancio, ai tributi e al demanio. Abbiamo di fronte già numerose scadenze importanti, una su tutte il bilancio preventivo, e sono sicuro che saprà fare squadra con la Giunta e insieme ai nostri uffici per centrare gli obiettivi che ci siamo dati”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.

“Ringrazio il sindaco per la fiducia che dimostra in me con questa nomina. Credo e spero di aver maturato una buona esperienza in Cesenatico Servizi in questi anni e la metterò a disposizione dell’ente e della città, in stretta sinergia con gli uffici, fino alla fine di questo mandato. Ringrazio tutta la struttura tecnica, amministrativa e operativa di Cesenatico Servizi per quanto da me vissuto in quella realtà in questi quattro anni”, conclude l’assessore Jacopo Agostini.