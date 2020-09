Aperte le iscrizioni alla scuola Dance Dream

Alla Dance Dream di Cesenatico aperte le iscrizioni per l’anno accademico 2020-2021. E fino a metà ottobre lezioni di prova gratuite

L’emergenza Covid ha duramente colpito le associazioni sportive, culturali e ricreative che, più di tutte, hanno risentito della chiusura e delle forti limitazioni imposte dai protocolli sanitari.

Tuttavia c’è chi, anche in questo settore, non si è mai arreso e alle difficoltà ha risposto con tenacia e perseveranza, portando avanti la propria missino. È il caso della scuola sportiva dilettantistica Dance Dream di Cesenatico che si occupa da ben undici anni di danza e di tutte le varie arti ad essa connessa tra cui giocodanza, accademia di Tip Tap e musical theatre con un’attenzione particolare verso i più giovani e i bambini.

Già dal mese di maggio la scuola è riuscita ad attrezzarsi e garantire un’attività in linea con tutte le norme di prevenzione, seguendo un rigido protocollo di sicurezza. Corsi scaglionati con pause di 15 minuti per consentire l’igienizzazione degli ambienti; predisposizione di entrate ed uscite separate; aumento degli spazi negli spogliatoi; apposita stanza emergenziale anti Covid e dotazione in omaggio di sacche e borracce personali.

Questi sono solo alcuni degli accorgimenti che la Dance Dream ha adottato per poter garantire ai suoi allievi un ambiente tranquillo e sicuro oltre che stimolante, dove far scorrere l’arte in tutta tranquillità.

Con il mese di settembre e l’inizio dei nuovi corsi per la stagione 2020/2021, la scuola ha aperto le porte agli allievi di tutte le età e livelli, con lezioni gratuite di prova alle quali si può partecipare fino metà ottobre su prenotazione chiamando il numero 347 9182244.

In questo modo, la danza continua a pulsare più viva e vitale che mai: anche le mascherine non rappresentano un problema, infatti i corsisti accedono alla scuola indossando la propria mascherina che poi ripongono in appositi sacchetti, potendo danzare liberamente. “L’arte non si ferma” questo è lo spirito ed il motto della Dance Dream che è pronta ad accogliere grandi e piccini amanti del ballo, all’interno di una grande famiglia dove arte, benessere e salute psico fisica sono sempre al primo posto.