I 5 Stelle interrogano il sindaco sul ponte di viale Roma

Il Movimento 5 Stelle di Cesenatico presenterà al prossimo consiglio comunale un’interpellanza per chiedere al sindaco e all’amministrazione “a che punto sono le verifiche sul ponte carrabile di viale Roma”.

“Ricordiamo che l’istanza di Permesso di Costruire in deroga relativa all’intervento di cui al PU n. 66 prevedeva la riqualificazione e messa in sicurezza del ponte carrabile di viale Roma sulla Vena Mazzarini, oltre alla ristrutturazione edilizia, l’ampliamento e la sopraelevazione dell’edificio esistente in viale Carducci 104 – spiegano i consiglieri comunali Giuliano Fattori e Jessica Amadio – L’amministrazione comunale con delibera di consiglio n. 26 del 28 febbraio 2019 aveva ritenuto opportuno effettuare, sul ponte di viale Roma, prima di qualsiasi intervento di riqualificazione, le necessarie verifiche strutturali, richiedendo la monetizzazione dell’importo previsto dei lavori per poter procedere alle verifiche e qualora si rendesse necessario un intervento di consolidamento, la restante quota parte dell’importo sarebbe da destinarsi a tali lavori”.

“Ad oggi il privato ha ottenuto la possibilità di costruire in deroga un edificio che oggi vediamo in edificazione in viale Carducci a fronte di una versamento nelle casse del Comune di Cesenatico di poco più di 160mila euro, il Movimento 5 Stelle vorrebbe sapere se a fronte di questo ci si è apprestati a effettuare le opportune indagini e verifiche strutturali – concludono i pentastellati – Già la Prefettura di Forlì-Cesena – Area Protezione e Difesa Civile, a seguito dei tragici fatti avvenuti a Genova nel mese di agosto 2018, con nota del 23 agosto 2018 aveva sollecitato le amministrazioni locali a effettuare una verifica puntuale sullo stato di manutenzione di ponti e viadotti presenti nel territorio. E’ pertanto necessario conoscere la reale situazione e cosa è stato fatto fino ad ora e cosa si pensa di fare, considerata la lentezza dell’ente pubblico dimostrata in questi anni nel portare avanti progetti di pubblico interesse, lentezza dovuta al mancato efficientamento degli uffici comunali tanto promessa nel 2016 ed un sindaco troppo attento alla prossima campagna elettorale e poco alle esigenze di cittadini ed imprese”.