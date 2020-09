Sos dell’Ufficio Scolastico: “In Emilia Romagna mancano docenti”

“In Emilia Romagna mancano i docenti. E senza docenti la scuola non va avanti”. A lanciare l’allarme è il Direttore dell’ufficio scolastico dell’Emilia-Romagna, Stefano Versari che, intervenuto sabato a Bologna ad un convegno dell’osservatorio Riparte l’italia, si è rivolto al ministro dell’Università, Gaetano Manfredi, e al rettore dell’Alma Mater di Bologna, Francesco Ubertini per provare a risolvere una criticità che, nei prossimi anni, rischia di mettere in ginocchio il mondo della scuola: Quest’anno – ha sottolineato Versari – avevo da assumere in ruolo 7.000 docenti, ma ne ho assunti solo 1.500. Perché non ci sono. O meglio, non hanno i titoli necessari per l’insegnamento”.

Colpa del Covid? Non solo: “Il vero problema è che non abbiamo i docenti con i titoli richiesti per legge”. E il problema riguarda anche gli insegnanti di sostegno. “Dobbiamo formare i docenti – ha ribadito il direttore dell’Usr – altrimenti cambiamo la legge e diciamo che non ci vogliono la laurea e la specializzazione. Ma se diciamo che ci vuole, e secondo me ci vuole, non possiamo dire che bisogna fare un certo percorso e poi non avere i docenti”.

Versari ha snocciolato qualche numero: “In Emilia-Romagna abbiamo 11.000 posti per docenti di sostegno, ma solo 3.000 hanno la specializzazione”. Gli altri “li cerchiamo senza titoli e sulla base della disponibilità. E questo non può funzionare”.