Nuovo esoscheletro in dono al Marconi

Purtroppo le foto non rendono giustizia alla notizia, ci scusiamo noi per l’Ausl che per celebrare una consegna di un macchinario da 60 mila euro si affida ai pixel del cellulare senza alcuna competenza espositiva. Peccato perché la notizia meriterebbe molta più importanza visto che all’ospedale Marconi di Cesenatico è entrato recentemente in funzione il nuovo esoscheletro Armeo Spring il macchinario per la riabilitazione robotica degli arti superiori. Grazie alla campagna di raccolta fondi “Nico Run” promossa da Silvia Faberi, dall’associazione sportiva Domani Arriva Sempre e al generoso contributo della Fondazione Fruttadoro il reparto di Medicina Riabilitativa si è infatti potuto dotare di questa nuova attrezzatura all’avanguardia, del valore di 60mila euro, che va ad affiancarsi al Lokomat, il dispositivo robotico per la riabilitazione degli arti inferiori a suo volta donato un paio di anni fa al Marconi dalla Fondazione Fruttadoro F.O.R.