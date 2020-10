Al Mamy’s Pub la birra arriva direttamente dal birrificio in sole 2 ore

Da maggio 2020 il Mamy’s Pub di Cesenatico ha scelto come principale partner birrario, Birra Amarcord.

La ricerca delle migliori materie prime, quali luppolo in fiore coltivato in Romagna, malto d’orzo italiano da agricoltura sostenibile e acqua dai monti dell’Appennino, rendono le Birre di Amarcord perfette per l’impostazione romagnola del pub in viale Carducci 61 a Cesenatico.

Ma non solo: Mamy’s Pub è l’unico locale di Cesenatico e dintorni caratterizzato dal Progetto Amarcord TANK. Nella zona del bancone, infatti, fanno bella mostra due cisterne da 500 litri ciascuna, da cui si spilla una birra chiara artigianale, non pastorizzata, prelevata direttamente dalla cisterna di maturazione del birrificio e trasportata nel modo più rapido senza mai interrompere la catena del freddo.

Un progetto esclusivo, che permette ai clienti del Mamy’s Pub di gustare una birra che ha solo 2 ore di vita, incredibilmente ricca di aromi e profumi, tanto da poter affermare che: “una birra più fresca di così, la beve solo il Mastro Birraio!”.