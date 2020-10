Ecco tutte le misure a favore delle imprese di Cesenatico dopo il lockdown

È iniziato tutto con Cesenatico XL fino alla riduzione della TARI approvata in consiglio comunale qualche giorno fa, nel mentre anche l’azzeramento della Cosap, la riduzione del 30% dei canoni di concessione e locazione e -25% sul pagamento della TARI per le utenze extra domestiche. Il Comune di Cesenatico dopo il lockdown ha scelto di stare al fianco delle attività commerciali di tutta la città da un lato per fornire respiro nell’immediato e dall’altro con l’intento di favorire il rilancio che abbiamo visto durante la stagione estiva che partita con mille dubbi e perplessità si è invece rivelata migliore del previsto. Le misure che sono state studiate e approvate si possono quantificare in circa € 700.000,00 che non arriveranno nelle case del Municipio.

Cesenatico XL.

Le attività che hanno aderito all’iniziativa di Cesenatico XL, la possibilità di allargarsi in maniera gratuita per garantire il giusto distanziamento e ampliare i propri spazi, sono state in totale 78. Contestualmente a Cesenatico XL sono state istituite durante la stagione estiva nuove zone a traffico limitato per rendere ancora più efficace questa misura e cercare di rendere Cesenatico sempre più all’insegna della mobilità dolce e sostenibile.

La Cosap.

Nel periodo dal 1 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 nessuna attività commerciale di Cesenatico pagherà la Cosap, un risultato straordinario in questa fase di ripartenza. Il Decreto Legge n.34/100 aveva esentato concessioni temporanee e quelle per la somministrazione di cibi e bevande, l’amministrazione aveva rimandato al 30 settembre 2020 le scadenze per le attività rimaste fuori dal decreto, lavorando senza sosta per poter arrivare a estendere a tutti l’esenzione. La manovra della Giunta ha integrato così le misure statali e va a coprire non solo il periodo del lockdown ma anche i mesi estivi in cui l’estate di Cesenatico è ripartita con buoni risultati. Un aiuto concreto per tutto il territorio, un provvedimento al servizio dei cittadini e della collettività.

Canoni di concessione e locazione e TARI.

Anche i canoni di concessione e locazioni hanno visto una sensibile riduzione, -30% con diverse tipologie di attività che ne hanno beneficiato, mentre l’approvazione del -25% sulla TARI per le utenze extra domestiche andrà a beneficio di circa 3000 soggetti presenti sul territorio comunale.

“Abbiamo dovuto fronteggiare l’estate più strana e difficile dai tempi della Guerra e come Amministrazione ci siamo resi conto che avremmo dovuto pensare a qualcosa di strutturato e concreto per aiutare le attività commerciali del territorio che in una località turistica come la nostra rappresentano una parte importante del tessuto economico e sociale. Abbiamo agito con l’intenzione di mettere in piede misure coerenti tra loro, provvedimenti articolati che oltre ad avere grande valenza in sé si integrassero perfettamente con quello che avevamo in mente. Il nostro sforzo economico credo che sia stato importante come il dialogo che va vanti con le associazioni di categoria per continuare tutti insieme a uscire da questa emergenza”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.