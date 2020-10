Covid: positivo un bambino di 9 anni

Oggi (venerdì 2 ottobre) un bambino di 9 anni che frequenta la scuola elementare Aldo Moro di Savignano è risultato positivo al tampone per Covid 19.

Così dopo i casi di Gambettola e San Mauro, è scattato il protocollo di sicurezza scolastico anticontagio e il personale dell’Igiene pubblica di Cesena ha effettuato un sopralluogo nell’istituto, verificando un rispetto delle disposizioni finalizzate a evitare contagi (distanziamento e appropriato uso della mascherina).

Conseguentemente non sono stati individuati in ambito scolastico contatti stretti con il positivo, nè tra gli studenti nè tra il personale scolastico. Per loro non è dunque previsto l’isolamento, come invece è d’obbligo per il bambino, ma l’effettuazione di tampone a scopo conoscitivo.