Okinawa: alla scoperta di un menù da 150 pietanze

Il progetto Okinawa nasce il 16 agosto 2015 dall’inventiva e dall’intraprendenza del titolare Angelino Lin. Luisa, la figlia di Angelino, ci spiega che l’idea di realizzare un ristorante giapponese a Cesenatico è nata dal padre dopo un’analisi di quello che mancava sul territorio, un confronto con i suoi amici sparsi in tutta Italia e la voglia di mettersi in gioco.

E al ristorante Okinawa ogni cosa è studiata nei minimi dettagli: dagli arredamenti in stile giapponese al menù curato da due chef, uno per la preparazione del sushi e sashimi e uno per i piatti della tradizione giapponese.

La formula del successo di questo ristorante giapponese è composta da 5 elementi:

L’accoglienza

Il servizio e la disponibilità verso il cliente

L’elegante location

Il cibo di qualità e il pesce fresco direttamente acquistato a Cesenatico

E… Angelino

Succede spesso che gli avventori del ristorante che arrivano credendo sia un all you can eat, rimangano perplessi quando gli viene spiegato che la formula proposta è un servizio alla carta con una scelta di più di 150 pietanze: “Qualcuno se ne va, ma quelli che rimangono spesso diventano nostri clienti, si affezionano ai piatti, al luogo e al personale e non possono più farne a meno tornando a mangiare fino a due volte a settimana”.