Reddito di cittadinanza, M5S: “Sì a progetti di utilità collettiva”

Reddito di cittadinanza e lavoro sono al centro di un comunicato dei 5 stelle. “Solo il comune di Forlimpopoli nella nostra provincia ha approvato i regolamenti e attivato i “Progetti di Utilità Collettiva” che permetterebbero di utilizzare i percettori del reddito di cittadinanza in lavori socialmente utili per la collettività. In provincia di Forlì-Cesena sono 6323 i percettori di questa misura di dignità. In Italia, secondo gli ultimi dati aggiornati al 25 settembre, su 8.000 Comuni sono solo 735 quelli che hanno completato l’attivazione dei Puc previsti dalla legge. In Emilia-Romagna sono solo 22. Per permettere al reddito di cittadinanza di funzionare occorre che ogni istituzione si attivi per quanto di sua competenza, un passaggio che molti Comuni non hanno ancora attivato e completato”.

“È necessario – si legge nella nota – che le amministrazioni comunali sopperiscano a questa mancanza; confidiamo pertanto che il Comune di Cesenatico s’impegni in questo coinvolgendo i comuni dell’Unione Rubicone-Mare dal momento che i servizi sociali sono condivisi. Il Reddito di cittadinanza, nonostante il periodo di “lockdown” di diversi mesi e la crisi che ne è conseguita, ha permesso di trovare un impiego a 200 mila su 1.2 milioni di percettori del reddito tenuti a sottoscrivere il “Patto per il lavoro”.

“Per facilitare ulteriormente il reinserimento nel mondo del lavoro, verrà introdotta un’app in grado di incrociare i dati tra percettori del reddito e offerte di lavoro, aumentando in maniera esponenziale le possibilità di trovare un impiego. Nel frattempo però chiediamo che il Comune di Cesenatico, come previsto per legge, si attivi in prima persona per l’impiego dei percettori al servizio della collettività”.