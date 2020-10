Attenzione. Truffatori porta a porta alzano il livello

Forse le campagne di comunicazione hanno funzionato e fare truffe porta a porta non è più semplice come una volta. Sta di fatto che alcuni truffatori hanno alzato il livello. Prede preferite sempre gli anziani che scoprono che di punto in bianco non scorre più acqua dai rubinetti. In realtà i malfattori hanno chiuso la manopola del contatore dall’esterno. Poi si innesca la truffa al telefono. Un finto tecnico Hera avverte il malcapitato che nella sua zona c’è una fuga di gas e che hanno dovuto chiudere l’acqua per evitare un’esplosione. “Non si preoccupi arriverà un nostro incaricato. Si accerti di portare fuori oggetti di valore in oro perché potrebbero fare scintille. Ha una cassaforte? La lascia aperta perché si riduce il rischio di esplosioni”. Poi al campanello suonano una persona perfettamente vestita con gli abiti da vigile urbano e uno da addetto Hera che, con la scusa delle verifiche, mettono a segno il colpo. Il fatto è già accaduto nel Rubicone quindi si raccomanda la massima attenzione e di fare una chiamata al 112 o alla Polizia locale al 0547 79110.