Impennata di contagi in Regione, un nuovo positivo a Cesenatico

Salgono a 35.577 i casi di positività al Covid in Emilia Romagna. E ieri si è registrata un’impennata di contagi (+163) a fronte di una diminuzione di ricoveri.

Dei nuovi 163 casi, 86 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Il giorno prima i positivi erano stati 103 su 8.400 tamponi.

Sul totale dei nuovi casi, 76 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 86 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 30 invece i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia, Malta e regioni della Francia. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 38,1 anni.

Per quanto riguarda la situazione nel territorio, il maggior numero di casi si registra nelle province di Bologna (37), Piacenza (17), Parma (15), Reggio Emilia (16), Modena (30), Forlì-Cesena (18) e Rimini (15).

In particolare, nella nostra provincia su 18 nuovi casi (di cui 2 sintomatici), 13 sono riconducibili al focolaio lavorativo intercettato da alcuni giorni nel forlivese; uno è risultato positivo di rientro dall’Ucraina, un altro è stato identificato come positivo in seguito a un tampone prima di un intervento; un altro dopo un tampone effettuato per sintomi al Pronto soccorso ospedaliero. Infine, degli ultimi 2 positivi, uno è emerso in seguito a screening sul luogo di lavoro nel comune di Cesenatico.