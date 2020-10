Riapre il bar del Centro sociale. Albana e ciambella come piovesse

Domenica 4 ottobre alle ore 14,00 riapre l’attività del Bar del Centro Sociale Cesenatico. Si trova in viale Torino, 6 di fronte alla scuola media. Ciambella e albana saranno i protagonisti del pomeriggio. Il Bar del Centro Sociale, completamente sanificato, sarà aperto il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica dalle 14.00 alle 16,30. Per la frequentazione del locale è stato stilato un regolamento, che dovrà essere rispettato da tutti i soci e che prevede, fra le altre cose, il distanziamento dei tavoli in modo che le sedute garantiscano uno spazio di sicurezza di almeno un metro fra le persone; l’uso della mascherina in caso non sia osservata tale distanza; le consumazioni verranno effettuate al bancone o in tavoli predisposti per l’occorrenza.

Prodotti igienizzanti per la persona e per le attrezzature in generale sono a disposizione al’ingresso dei locali.