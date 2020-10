Alice Bike Myglass incassa il primo podio della stagione

Buone notizie per Alice Bike Myglass. Il week-end trascorso tra Abruzzo e Toscana ha regalato il primo podio stagionale al team Alice Bike MyGlass, grazie all’ottima prestazione dello scalatore Marco De Angeli, che a Guarenna di Casoli (Chieti) ha saputo finalizzare una corsa in buona parte controllata dai gialloneri. Ancora una volta è risultato determinante il lavoro di regia orchestrato da Mattia Casadei, 14° al traguardo e vincitore della challenge dei traguardi volanti, il quale insieme a Diego Molisso e allo stesso De Angeli ha dato avvio alla fuga di giornata, comprendente ben 15 corridori.

La corsa è entrata nel vivo dopo 25 dei 115 km da percorrere: fuoriusciva Casadei insieme a Mammi (Coratti), Galli (Sidermec) e Spreca (Scap), poi raggiunti da altri undici elementi, tra cui Molisso. Nel frattempo, in gruppo si verificava l’unica caduta di giornata: coinvolto il nostro Matteo Lanucara, che si procurava un taglio al mento (nulla di grave), dovendo abbandonare la corsa.

La fuga prendeva subito 1’15”: in gruppo operavano da stopper Facja e Ostolani, aiutati da Angelini, Vannucci e Grillini. Con questo vantaggio la fuga proseguiva fino all’attacco della salita, posto dopo 85 km di gara. Lungo i 3,5 km al 6,8% di pendenza media, che conducevano i corridori al borgo di Casoli, il campano Luca Russo (Cps Professional Team) lasciava la compagnia dei fuggitivi involandosi tutto solo: l’avrebbero rivisto solo dopo il traguardo. Dietro provava ad inseguirlo, inizialmente in solitaria, il nostro Marco De Angeli.

Sulla seconda ripetizione della salita di Casoli, aumentava il vantaggio di Russo mentre De Angeli veniva raggiunto da Lorenzo Germani (Workservice), Egidio Karim Raviele (Cps) e Giuseppe De Laurentiis (Vini Fantini). Successivamente Germani, prima dell’ultimo gpm, allungava andando a cogliere l’argento.

Nella volata per il terzo posto, De Angeli aveva la meglio sul terzetto. Distacchi abissali tra i vari drappelli, con Casadei che terminava nel secondo gruppo inseguitore classificandosi 14°. Hanno concluso la corsa nel gruppo ammiraglie anche Yasel Angelini (42°) e Manuel Vannucci (43°), entrambi attivi fino a due terzi di corsa nel proteggere i compagni in fuga. Ad impreziosire il bottino dei gialloneri, anche il secondo posto di De Angeli nella challenge dei gpm.

Il giorno seguente, a Montemurlo di Prato (frazione Bagnolo) Vittorio e Claudio Savini hanno schierato sei corridori, come da regolamento di corsa: Casadei, De Angeli, Facja, Molisso, Ostolani e Vannucci. Gara che prevede un circuito da ripetere più volte, su strade caratterizzate da curve e controcurve, e tre ripetizioni della salita della Rocca (1 km) nel finale.

Corsa che inizia sotto il peggiore degli auspici: dopo il black-out di Ostolani, cade De Angeli a causa di un concorrente che sbanda nel prendere una borraccia. Va giù di testa, rompe il casco (provvidenziale in un impatto che, altrimenti, avrebbe avuto un esito tragico) e la leva del cambio, ma per fortuna nulla di grave. Pochi km più avanti altra caduta in gruppo: rimane attardato Casadei (senza cadere), atteso da Molisso, ma purtroppo le caratteristiche del percorso rendono molto difficili i rientri. Rimangono in gara Facja (molto attivo) e Vannucci, con quest’ultimo che rimane attardato da una caduta altrui al termine della seconda ora di gara. Gli ultimi giri ci consegnano un’ottima prestazione di Sedrit Facja, che rimane agganciato al drappello principale, sempre più assottigliato fino a contare solo una trentina di corridori. Al traguardo, vince il tricolore 2019 Gianmarco Garofoli (Team Lvf), arrivato da solo precedendo un terzetto.

Argento al locale Gregorio Butteroni (Team Ballerini), bronzo a Giovanni Bortoluzzi (Danieli 1914), poi Giulio Pellizzari (Uc Foligno). Il primo gruppo inseguitore sprinta per la quinta moneta, appannaggio di Lorenzo Peschi (Big Hunter). Il nostro Facja conclude in questo drappello, forte di una trentina di unità. Complessivamente, solo una cinquantina di corridori dei 191 partiti hanno portato a termine la prova.

Il prossimo (e penultimo) impegno agonistico vedrà i gialloneri affrontare la trasferta in Friuli al 13° Gran Premio Città di Cividale del Friuli, nell’Udinese. Gara che si correrà nella mattinata di domenica 11 ottobre, rendendo necessaria la partenza il giorno precedente. Ammessi sei corridori per squadra: oltre ai già iscritti Marco De Angeli e Mattia Casadei, lo staff tecnico comunicherà gli altri quattro convocati dopo gli allenamenti collegiali in programma in settimana. Da percorrere 126 km con un tracciato movimentato, in particolare nell’ultima tornata di 15 km. Parterre di spessore, con buona parte dei migliori juniores italiani.