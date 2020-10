Tre denunciati in Procura per un capanno da pesca

La polizia locale di Cesenatico ha individuato un abuso edilizio nel mese di settembre. Si tratta di un capanno da pesca di 25 mq in via Fossatone, nella zona dietro la stazione. La proprietà è riconducibile a tre persone che sono state denunciate in procura per cambio di destinazione d’uso dell’immobile. La struttura in legno infatti è funzionale alla pesca e non all’accoglienza e all’ospitalità di turisti. Cosa che invece veniva pubblicizzata su internet. Una promozione che non è passata inosservata e da cui è scaturita la segnalazione alla Polizia. Ora i tre proprietari, oltre alla denuncia per aver commesso un reato, vanno anche incontro alla possibile sospensione della licenza da parte dell’autorità di bacino.