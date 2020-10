Giro d’Italia, le modifiche alla viabilità a Cesenatico

Il Giro d’Italia sta per arrivare a Cesenatico e la città si prepara ad accogliere nel migliore dei modi i ciclisti che partiranno e arriveranno a Cesenatico. Dopo il dressing rosa che ha abbellito Porto Canale, vie e piazze con delle vere e proprie perle rosa, è il momento di fare il punto su quelle che saranno le modifiche alla viabilità di mercoledì 14 ottobre e giovedì 15 ottobre. Le limitazioni di sosta e circolazione che entreranno in vigore il giorno della tappa e in parte in quello precedente rendono necessaria un’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per il giorno 15 ottobre 2020. Sarebbe impossibile, infatti, garantire trasporti e arrivo nei vari plessi scolastici della città.

La viabilità

È istituito divieto di sosta, su ambo i lati, con rimozione su piazza A. Costa, a partire dalle ore 15 di mercoledì 14 ottobre fino alle ore 18 di giovedì 15 ottobre; in questa zona sarà valido anche il divieto di transito dalle 17 di mercoledì 14 ottobre fino alle 17 di giovedì 15 ottobre. Le stesse disposizioni sono valide lungo i Giardini al mare, lato monte, sui ambo i lati, nel tratto compreso tra Piazza A. Costa e Viale Bologna.

È istituito divieto di sosta, su ambo i lati, con rimozione in Viale Roma nel tratto compreso tra Viale Carducci e la Vena Mazzarini (Via Abba e Via Bixio sono escluse) a partire dalle ore 5 alle ore 15 di giovedì 15 ottobre. Nella stessa zona è istituito divieto di transito di tutti i veicoli dalle ore 6 alle ore 15 di giovedì 15 ottobre 2020.

È istituito divieto di sosta su ambo i lati, con rimozione, lungo Viale dei Mille nel tratto compreso tra Via Alighieri e Viale Zara dalle ore 5 alle ore 14 di giovedì 15 ottobre 2020. Nello stesso tratto è istituito divieto di transito per tutti i veicoli dalle ore 6 alle ore 14 di giovedì 15 ottobre 2020.

È istituito divieto di sosta, su ambo i lati con rimozione lungo la Via Cesenatico nel tratto compreso tra Via Cecchini e Via Cantalupo (dove è stato fissato il cosiddetto “kilometro zero” dopo il trasferimento di tutti i 170 corridori dalla partenza di Viale Roma per Via Saffi, Via G. Bruno alla volta di Via Cesenatico) dalle ore 6 fino alle ore 13 di giovedì 15 ottobre 2020. Per quanto riguarda il divieto di transito su Via Cesenatico, con relativi orari, giungerà nei prossimi giorni un’apposita ordinanza del Prefetto.