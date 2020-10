Shopping su instagram, quando l’affare è una “sola”

Orologi di plastica, maschere scadenti e velieri che sembrano usciti dall’ovetto Kinder.

Sono le truffe dello shopping su instagram, dove sempre più acquirenti sono stati raggirati da messaggi pubblicitari ingannevoli e fuorvianti.

A finire nella rete di queste aziende poco serie, prevalentemente cinesi, anche alcuni cittadini di Cesenatico che, nelle ultime settimane, si sono visti recapitare ogni genere di chincaglieria. Un fenomeno in crescita che crea problemi anche a quelle aziende che sui social lavorano in maniera etica ed impeccabile.

Il raggiro più clamoroso è quello delle sedicenti maschere di lattice che, ogni anno, spopolano alla vigilia di Halloween. Nel promo su intagram sembrano articoli di straordinaria fattura con capelli autentici, dettagli somatici veritieri ed un effetto generale molto accattivante (prezzo 61 euro compreso di spese di spedizione). Peccato che a domicilio arrivi una maschera in plastica dozzinale che puzza di petrolio, con i capelli disegnati ed un effetto-verità molto distante dalle aspettative.

Un’altra truffa molto in voga è quella dei modelli in scala delle imbarcazioni storiche (costo 51 euro). C’è chi ha acquistato un veliero dei pirati che, nella pubblicità, veniva presentato come un modellino di almeno mezzo metro, con particolari artigianali di elevata fattura ed un effetto scenico decisamente suggestivo. Ebbene, a casa si è visto arrivare quattro fogli di compensato con qualche formina disegnata per un prodotto finale che ricorda un giocattolo low-cost.

E che dire degli orologi? Nelle foto pubblicitarie sembrano articoli da gioielleria e, invece, spesso si rivelano delle autentiche “patacche” di plastica, i classici scarti di magazzino che – grazie ad alcune foto ritoccate – diventano appetibili anche per gli appassionati.

Grandi problemi anche per i capi d’abbigliamento. In queste settimane, tra le storie di instagram, sono reclamizzati degli splendidi cappotti colorati ad un prezzo conveniente (tra le 35 e le 75 euro). In questo caso il problema sono i tempi di consegna che sono davvero lunghissimi. C’è chi sta aspettando due trench da un paio di mesi, ma almeno in questo caso l’azienda, in virtù dell’attesa esagerata, propone dei risarcimenti.