La mitica giostrina “di Rodari” torna a Cesenatico

È un progetto rivolto a tutti – ed in particolare ai più giovani – nel ricordo dello scrittore che in maniera originale ha saputo coniugare creatività e fantasia intrecciandole in maniera non retorica con i temi dell’educazione delle nuove generazioni ai valori della Costituzione nata dalla Resistenza al nazifascismo. In collaborazione con la Libreria Cartamarea, Artexplora, la Cgil territoriale e con il patrocinio del Comune di Cesenatico, la sezione Anpi di Cesenatico ha progettato di riportare a Cesenatico nei giorni del 24 e 25 ottobre, proprio quella giostra raccontata da Gianni Rodari nel suo: “La giostra di Cesenatico”, facente parte della raccolta: “Favole al telefono”: giostra che Tinin Mantegazza – con luigimiranza – salvò a suo tempo da sicura distruzione e che ora è conservata nel parco di Artexplora nelle colline cesenati.

Nella Galleria Comunale d’Arte verranno inoltre proposte, a cura della Libreria Cartamarea e dell’Anpi, la Mostra: “Il favoloso Gianni”, curata dal “Comitato nazionale per i cento anni di Gianni Rodari” e la mostra “Compagno burattino! – burattini e burattinai durante la seconda guerra mondiale” realizzata da Albert Bagnò, burattinaio e ricercatore. In questa occasione verranno esposti anche alcuni burattini appartenenti alla collezione di Tinin Mantegazza.

Per ricordare ancora l’amico Tinin che ci ha lasciato il 31 maggio di quest’anno- e col quale abbiamo condiviso questo progetto – verrà stampato un poster da lui realizzato e consistente nell’integrale trascrizione a mano del racconto, arricchito da alcuni disegni: intenzione dell’Anpi è quella di donarne una copia a tutte le scuole del comprensorio cesenate.

Quando. L’inaugurazione delle Mostre avverrà mercoledì 21 ottobre alle ore 16 alla Galleria Comunale di Cesenatico, in via Anita Garibaldi 3. Le mostre saranno visitabili al mattino su prenotazione (tel. 0547 82709) ed al pomeriggio dalle 16 alle 19 fino a domenica 25. La Giostra, collocata nelle adiacenze della Galleria Comunale, sarà inaugurata sabato 24 ottobre alle ore 10.30 e rimarrà montata anche per tutta la giornata di domenica 25. Per informazioni: minosavadori@libero.it

La giostrina e la sua storia. La giostrina era azionata a mano e apparve a Cesenatico subito dopo la seconda guerra mondiale. Fu costruita interamente da un simpatico ed eclettico signore che assomigliando un po’ a Totò ne faceva l’imitazione. Quella giostrina era per la città di Cesenatico l’unico divertimento negli anni difficili del dopoguerra. Non passò inosservata allo scrittore Gianni Rodari che passando per la città del porto canale ne trasse ispirazione pubblicando poi il racconto “La giostra di Cesenatico” tra le Favole al telefono.