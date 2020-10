Processo Onda Marina, assoluzione per Mamma Ebe ed altri otto

Come spesso accade, tanto clamore mediatico… per nulla. Si è concluso, 24 anni dopo, con un’assoluzione il lungo processo a carico dei nove proprietari di imbarcazioni che erano ormeggiate al porto turistico Onda Marina di Cesenatico. Tra questi, come noto, anche Gigliola Ebe Giorgini, conosciuta come ‘Mamma Ebe’, già condannata ad 8 anni per truffa ed esercizio abusivo della professione medica.

Per lei, come per gli altri otto imputati, le accuse erano gravi: truffa, frode processuale e lesione dell’attività d’impresa. Tutti capi d’imputazione decaduti dopo la sentenza di ieri del Tribunale di Forlì che, a dispetto delle richieste del Piemme (che aveva chiesto la condanna a un anno e sei mesi per tutti i nove imputati) ha deciso per l’assoluzione.

Finisce dunque con un sospiro di sollievo la lunga vicenda giudiziaria che, oltre a mamma Ebe, ha visto sul banco degli imputati – per ben 24 anni! – anche Sergio Mercuri, Cristina Previdi, Flavio Soldati, Carlo Guiducci, Raffaella Casadio, Renzo Zavatta, Jolanda Cannata e Cinzia Zeri.