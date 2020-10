Incursione in Kayak sul porto canale di Cesenatico

In kayak lungo il porto canale di Cesenatico. Un’incursione inaspettata questa mattina intorno alle 9 per i passanti e anche per il personale della Guardia Costiera. Non di rado si trovano splendide immagini in laghi di montagna in panorami incontaminati e di verde tinto. Questa volta invece il kayak si muoveva tra le barche del porto. Un gesto azzardato visto che si può sempre incappare in un peschereccio che torna in porto prima del previsto. Resta il fatto che non è possibile compiere un gesto del genere previa autorizzazione della Guardia Costiera che, come detto, è al corrente dell’accaduto.