Alla Dance Dream lo stage del grande Christian Ginepro

Attualmente impegnato sul set nella quarta stagione di “Rocco Schiavone”, il Willy Wonka italiano prosegue la sua collaborazione artistica con la scuola di danza di Cesenatico

Proseguono alla Dance Dream di Cesenatico i “Weekend dell’arte” che, domani e domenica, ospitano uno dei più grandi interpreti italiani del musical.

Torna, infatti, a Cesenatico il grande Christian Ginepro, il Willy Wonka italiano, premiato nel 2020 come miglior attore protagonista per l’interpretazione di “Charlie e la Fabbrica di Cioccolato”.

Perfomer di formidabile versatilità, già interprete di “Cabaret” con Michelle Hunziker, “A qualcuno piace caldo”, il “Giorno della Tartaruga” e “50 sfumature – The Musical Parody”, Ginepro è attualmente impegnato sul set con la quarta stagione di “Rocco Schiavone” con Marco Giallini.

Artista tra i più apprezzati delle scene teatrali, in questo fine settimana, come ogni anno, Ginepro sarà a Cesenatico per collaborare con la Asd Dance Dream, una delle pochissime scuole di danza sul territorio nazionale con cui l’attore pesarese lavora in esclusiva: “Avere con noi il protagonista del più importante musical della stagione milanese è un onore ed un’emozione a cui non ci abitueremo mai – spiega Monica Battistini, presidente della Asd Dance Dream – Ginepro, al di là del suo eccezionale curriculum professionale, è un artista incredibilmente disponibile, la persona che, in questi anni, ci ha seguito in maniera costante ed assidua, innalzando il livello tecnico della scuola e consentendoci di ottenere riconoscimenti di livello assoluto”.