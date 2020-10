Il sindaco Gozzoli: “Vi invito a scaricare la App Immuni”

Accolta con un po’ di diffidenza, la App Immuni resta, in ogni caso, un efficace argine preventivo contro il Covid. Lo ha ricordato ieri, in un suo post su facebook, il sindaco Matteo Gozzoli.

“In questo 2020 – ha scritto il primo cittadino – ognuno può e deve fare la sua parte: bisogna essere prudenti, utilizzare la mascherina e tenere le distanze. Invito chi possiede uno smartphone a scaricare Immuni App, un gesto immediato e gratuito che può rivelarsi molto prezioso per noi stessi e per le persone che ci stanno attorno. Immuni App è uno strumento utile che acquista efficacia maggiore se la scarichiamo in tanti: non ci sono pericoli per la privacy, non ci sono controindicazioni – conclude – ma solo un piccolo grande gesto di responsabilità”.