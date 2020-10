Mamma Tonina: “Il film su Marco smuova le coscienze”

Conto alla rovescia per il nuovo film sul caso Pantani in uscita nelle sale il 12, 13 e 14 ottobre. Non è la prima opera cinematografica dedicata al Pirata, ma si tratta comunque di una pellicola molto attesa perché, per la prima volta, sostiene dal primo all’ultimo cortometraggio la tesi dell’omicidio.

“Il Caso Pantani – L’Omicidio di un Campione”, diretto da Domenico Ciolfi, si sovrappone geometricamente alle convinzioni della famiglia che, da sempre, rifiuta l’ipotesi della morte per overdose. Non a caso, dopo aver visto il film, mamma Tonina ha lanciato un appello: “Spero che qualche magistratura veda questo film su Marco e si metta una mano sulla coscienza facendo le indagini sul serio. Questo film – ha aggiunto – ha un ruolo importante, serve per mettere insieme tutte le cose che sono state scoperte in questi anni. Si tratta di un film duro, per me è stato difficile rivedere certe scene”.

Un concetto rilanciato anche ieri sulla sua pagina Facebook: “La mamma di Marco Vannini la sorella di Stefano Cucchi – scrive – ci sono riuscite a far venire fuori la verità. Per me, così come per la sorella del calciatore Bergamini, la storia è più complicata. Ma spero comunque di riuscirci per Marco e per tutti i giovani che, quando iniziano a fare sport, pensano alla vita e non alla morte. Marco, la Tonina non molla”.