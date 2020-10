Basket, prove di normalità. Tigers a Imola per la Supercoppa

Squadra profondamente rinnovata e dunque con tanti meccanismi da ricostruire, prima ancora che da oliare, i Tigers si presentano al cospetto della Andrea Costa con solamente 3 elementi dello scorso anno: Trapani, Battisti e Chiappelli. Oltra a questo, in campo si vedrà presumibilmente anche una certa differenza di preparazione, con gli imolesi di coach Moretti avvantaggiati da poco più di una mesata di lavoro in più rispetto ai bianconeri. Non che questo rappresenti un problema, almeno secondo la nuova ala tigrata Giacomo Dell’Agnello che, a margine dello scrimmage del PalaGalassi contro l’Unieuro, sontuosa doppia cifra per lui, asserisce che dove non arriveranno le gambe contro Imola, ci si arriverà con la grinta. E di grinta quest’anno Cesena ce ne ha da vendere, con tanti giovani, età media 24-25 anni, capaci e soprattutto vogliosi di dimostrare qualcosa, a partire dalla chioccia della squadra, Stefano Borsato, tirato a lucido e che proprio sui legni del PalaRuggi, in amichevole, ha dato dimostrazione di cosa potersi aspettare da lui quest’anno: spettacolo! Sarà infatti una squadra molto divertente, a giudicare dalle prime uscite, quella assemblata da coach Di Lorenzo ed il direttore generale Stefano Palazzi, che promette di correre molto e di difendere con tanto sacrificio e tanta intensità. Caratteristiche queste che vanno però coltivate nel tempo, col lavoro quotidiano.

Quanto a Imola, stando a quanto visto nello scrimmage di un paio di settimane fa, oltre a Fultz e Sgorbati, assenti in amichevole, coach Di Lorenzo dovrà preparare qualcosa di specifico su Jacopo Preti, ala tenace e solida sotto canestro, ma con una mano educatissima dall’arco dei 6,75. Palla a due fissata dunque per domenica 11 ottobre alle ore 18:00 al PalaRuggi. Arbitrano Vittori e Lanciotti. Il match verrà trasmetto in diretta streaming su YouTube accedendo dal link https://youtu.be/568MYWfhM6M o dalla pagina Facebook Tigers Cesena Telecronaca e produzione a cura dell’area comunicazione Tigers Cesena.