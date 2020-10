Giro d’Italia, le modifiche alla viabilità

Comincia la settimana dedicata al ciclismo di Cesenatico, una festa che coinvolgerà strade, piazze, tifosi e ciclo amatori e che porterà tutta la città alla ribalta nazionale e internazionale.

Le modifiche della viabilità

La tappa del Giro d’Italia porterà con sé importanti modifiche alla viabilità a partire dalla giornata di mercoledì 14 ottobre 2020. Nel dettaglio, ecco tutti i divieti di sosta e di transito.

La zona della partenza

Viale Carducci: Da Via Ferrara a Piazza Costa divieto di sosta e divieto di transito dalle ore 6 alle ore 14 di giovedì 15 ottobre 2020; Da Piazza Costa e Viale Trento divieto di sosta e divieto di transito dalle ore 6 alle ore 14 di giovedì 15 ottobre 2020. I Giardini al Mare: Da Via Piave a Piazza Costa divieto di sosta dalle ore 15 del 14 ottobre 2020 alle ore 18 del 15 ottobre 2020, divieto di transito dalle ore 15 alle ore 18 del 15 ottobre; Da Piazza Costa a Via Bologna divieto di sosta e transito dalle ore 15 di mercoledì 14 ottobre alle ore 18 di giovedì 15 ottobre; Da Via Bologna a Via Montello divieto di sosta e transito dalle ore 18 del 14 ottobre 2020 alle ore 22.30 del 15 ottobre 2020. Via Piave: divieto di sosta e di transito dalle ore 23 del 14 ottobre 2020 alle ore 15 del 15 ottobre 2020. Viale Roma: Da Viale Carducci fino a Via Nino Bixio (esclusa) divieto di sosta e di transito dalle ore 5 alle ore 15 di giovedì 15 ottobre; Da Via Nino Bixio a Via Saffi divieto di sosta dalle ore 6 alle ore 12 di giovedì 15 ottobre, divieto di transito dalle ore 9 alle ore 12 di giovedì 15 ottobre 2020.

Intanto in Piazza Costa sono pronte due maxi biglie dedicate a Pantani (qui il servizio).

Via Cesenatico e l’entrata in città

Via Saffi: da Viale Roma a Via G. Bruno divieto di sosta dalle ore 6 alle ore 15 del 15 ottobre 2020, divieto di transito dalle ore 9 alle ore 12 di giovedì 15 ottobre 2020. L’attraversamento del centro da via Mazzini e da Cecchini è interdetto dalle ore 9 alle ore 12. Via Cesenatico: da Via Cecchini a Via Cantalupo divieto di sosta dalle ore 6 alle ore 13 del 15 ottobre 2020; divieto di transito da Via Cecchini a Via San Pellegrino dalle ore 9 alle ore 13 del 15 ottobre 2020. Via San Pellegrino: divieto di transito da Via Cesenatico fino a Via Mesolino dalle ore 9.30 alle ore 12 del 15 ottobre 2020.

Via Cesenatico rimarrà dunque aperta al transito fino alle 8.30 per agevolare i tragitti verso istituti scolastici e sedi di lavoro e riaprirà dopo le ore 13