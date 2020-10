“Sulle strade della Nove Colli”, ultimi giorni per iscriversi

Non solo Giro. Sono aperte fino a venerdì 15 ottobre (stop alle 22) le iscrizioni per partecipare alla prima edizione della Cicloturista “Sulle strade della Nove Colli”, l’evento “consolatorio” organizzato dalla Fausto Coppi di Cesenatico per sostituire la storica Granfondo annullata per l’emergenza Covid. Per iscriversi all’evento – in programma domenica prossima (18 ottobre) – è necessario andare sul sito www.novecolli.it accedendo o registrandosi nell’area personale “My Nove Colli”.

I cicloamatori potranno scegliere tra tre percorsi dedicati, da 72, 106 o 152 chilometri; il tutto con partenza e arrivo nei pressi della sede della Fausto Coppi di Cesenatico. La partenza sarà alla francese evitando così assembramenti.

Ogni partecipante dovrà rispettare tutti i punti di controllo previsti alla partenza e lungo i percorsi, utilizzando esclusivamente la Road Book vidimata.

A causa dello stato di emergenza legato al coronavirus, vi saranno importanti regole e istruzioni da rispettare: obbligo di indossare la mascherina e rispettare i distanziamenti in zona partenza e arrivo, ristori contingentati, compilazione di una autodichiarazione e numero massimo di partecipanti fissato a 1.500.

Pagamento della quota di € 12,00 da effettuare nell’immediato solo ed esclusivamente con carta di credito.