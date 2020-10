“Scuolabus c’è un problema”. Il Comune risponde

Una segnalazione giunta in redazione porta in luce una problematica in una tratta dello scuolabus. Al bando la polemica, la segnalazione è fatta per non vanificare il rigido protocollo a cui gli alunni sono sottoposti a scuola. Il punto debole infatti è in quel tratto che li conduce in scuolabus da casa al banco. Il tratto interessato è quello che va da Bagnarola a via Cremona dove ci sono le scuole medie. Da quanto si vede nel video gli alunni sono in piedi perché i posti a sedere sembrano finiti. “Manca poi – segnalano – lo steward che dovrebbe controllare anche il rispetto delle mascherine”. La segnalazione lamenta un passaparola tra varie istituzioni che non ha portato ad un sensibile cambiamento. Questo forse dovuto al fatto che il servizio dello scuolabus è riconducibile ad Atr che è una partecipata del comune. Atr però ha subappaltato il servizio ad un’altra compagnia.